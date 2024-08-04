Количество преступлений выросло в 1,5 раза! Арест сенатора Савельева. Чем недовольны "иностранные специалисты"?

Alex Nемо

Самое страшное это то что в российской власти находится сотни, если не тысячи, лиц с доступом к гос. тайне и секретам и в то же время находящиеся под влиянием западных спецслужб, или вообще работающих под их прямым контролем. Или кто-то ещё сомневается в том что госчиновник у которого дитятко живёт и учится в загранице совершенно спокойно и не задумываясь отдаст любую секретную информацию в обмен на безопасность дитятки, собственности или своих банковских счетов? Для госслужащих должно действовать простое правило - есть банковский счёт, недвижимость или прямые родственники за пределами России - уволен немедленно, а если не сможет доказать происхождение счетов и собственности на своё или имя ЛЮБОГО родственника до третьего колена - срок и не малый с конфискацией имущества и средств, с последующим запретом работать на любых должностях (даже уборщиком туалетов!) в даже в самых маленьких конторах в которые вложен или имеется контракт с государством хоть на один бюджетный рубль!