Страна и люди
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Страна и люди

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Количество преступлений выросло в 1,5 раза! Арест сенатора Савельева. Чем недовольны "иностранные специалисты"?

Количество преступлений выросло в 1,5 раза! Арест сенатора Савельева. Чем недовольны "иностранные специалисты"?

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Задержанный, а после и отправленный в СИЗО сенатор Савельев вину свою не признал, а адвокаты обещают обжаловать решение суда.

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Комментарии
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Evgenija Palette
РАСПУСКАЙТЕ ГОСДУРУ!  ( они надеются на неприкосновенность... и наглеют)...
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18 час.
Астон Мартин
а что за новая система , в которую встраиваются ?????????????🤔 , очередное обновление и осовременивание с некими тайными смыслами ???
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17 час.
Alex Nемо
Самое страшное это то что в российской власти находится сотни, если не тысячи, лиц с доступом к гос. тайне и секретам и в то же время находящиеся под влиянием западных спецслужб, или вообще работающих под их прямым контролем. Или кто-то ещё сомневается в том что госчиновник у которого дитятко живёт и учится в загранице совершенно спокойно и не задумываясь отдаст любую секретную информацию в обмен на безопасность дитятки, собственности или своих банковских счетов? Для госслужащих должно действовать простое правило - есть банковский счёт, недвижимость или прямые родственники за пределами России - уволен немедленно,  а если не сможет доказать происхождение счетов и собственности на своё или имя ЛЮБОГО родственника до третьего колена - срок и не малый с конфискацией имущества и средств, с последующим запретом работать на любых  должностях (даже уборщиком туалетов!) в  даже в самых маленьких конторах в которые вложен или имеется контракт с государством хоть на один бюджетный рубль!
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17 час.

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