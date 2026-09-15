Судебные приставы передали военным 6 конфискованных машин из Кургана

Судебные приставы Курганской области передали военным шесть автомобилей, изъятых у нарушителей. Среди них Honda CR-V, KIA Sportage и другие.
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