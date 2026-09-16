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«Бросила дочь ради карьеры?» Почему Юлия Савичева оставила маленькую Аню в Португалии

«Бросила дочь ради карьеры?» Почему Юлия Савичева оставила маленькую Аню в Португалии

Со стороны эта история долгие годы выглядела болезненно и неоднозначно. Пока Юлия Савичева выступала в России, её маленькая дочь Анна росла в Португалии — рядом с бабушкой и дедушкой.

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