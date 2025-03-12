Украинских детей призвали доносить в СБУ на родственников

На Украине вышла детская социальная реклама с призывом доносить на родных за симпатию к России. В ролике мальчик позвонил в Службу безопасности Украины из-за того, что его сестра слушала русскую музыку, сообщил «Блокнот».
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