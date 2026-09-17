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Мировое обозрение

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Excel против Google Таблиц: что выбрать в 2025 году

Excel против Google Таблиц: что выбрать в 2025 году

Еще пару лет назад спор между Excel и Google Таблицами напоминал выбор между молотком и швейцарским ножом: одни защищали «тяжелый комбайн для бухгалтерии», другие — «игрушку для совместной работы».

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