Жители свердловских городов и сёл проголосовали против крематориев и свалки в их районе

Публичные слушания по генеральному плану развития начались в Сысертском городском округеПротив двух крематориев и мусорного полигона выступили сегодня, 25 ноября, жители Сысертского района Свердловской области.
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