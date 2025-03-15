Слуцкий: просьба США пощадить ВСУ подтверждает их разгром под Курском

По мнению главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого, президент США Дональд Трамп, обратившись к российскому руководству с просьбой сохранить жизни украинским военным, фактически признал поражение ВСУ в приграничных районах.
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