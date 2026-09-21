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Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушку

Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушку

Выборы еще не закончились, а Украина объявила о том, что их не признает. Интересно, что еще в субботу о непризнании выборов заявил глава МИД Эстонии.

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