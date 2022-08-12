www.techinsider Самый большой в мире военный самолет делают в Китае 15 июня военно-воздушные силы армии Китая получили первый самолет Сянь Вай-20, самый большой транспортный самолет из ныне существующих, чей вес без груза составляет почти 100 тонн.
www.techinsider Самый большой в мире военный самолет делают в Китае 15 июня военно-воздушные силы армии Китая получили первый самолет Сянь Вай-20, самый большой транспортный самолет из ныне существующих, чей вес без груза составляет почти 100 тонн.
Свежие комментарии