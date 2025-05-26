Полиция закончила расследование уголовного дела о незаконной рубке деревьев с ущербом 800 тыс. рублей в Приморском крае

Следователем отдела МВД России по Хорольскому округу окончено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении двух местных жителей по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».
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