Сократить женский рабочий день на два часа в пятницу предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. И хоть обычно я в таких случаях придерживаюсь золотого правила «Дают – бери, бьют – беги», в данном случае предложение вызвало у меня некое, кхм, недоумение.
Как подарить женщинам два часа свободного времени?
Комментарии
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sss
В рф очень длинная рабочая неделя!!!! Опомнитесь, сократите хотя бы для женщин сначала!
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16 час.
фарид сабиров
А что они там могут ДУмать ????? Что то меня гложут смутные по по по до до зрения ни куда
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16 час.
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