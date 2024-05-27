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Как подарить женщинам два часа свободного времени?

Как подарить женщинам два часа свободного времени?

Сократить женский рабочий день на два часа в пятницу предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. И хоть обычно я в таких случаях придерживаюсь золотого правила «Дают – бери, бьют – беги», в данном случае предложение вызвало у меня некое, кхм, недоумение.

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Комментарии
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sss
В рф очень длинная рабочая неделя!!!! Опомнитесь, сократите хотя бы для женщин сначала!
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16 час.
фарид сабиров
А что они там могут ДУмать ????? Что то меня гложут смутные по по по до до зрения ни куда
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16 час.

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