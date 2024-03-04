Манник на молоке в мультиварке

Манники, наверное, любят все: и взрослые, и дети. Я пекла его с использованием муки и без нее. Так вот считаю, что без муки манник получается такой, как надо, как в детстве: рассыпчатый, нежный, безумно вкусный.
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