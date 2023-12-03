Штриховой случай: разрешится ли 200-летний конфликт Венесуэлы и Гайаны референдумом

В Венесуэле 3 декабря завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. Сейчас в стране практически нет тех, кто не принимал бы тот факт, что Гайана-Эссекибо, которую на карте принято обозначать штриховкой, — часть Боливарианской Республики, рассказали «Известиям» избиратели из Каракаса.