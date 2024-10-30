В течение трёх лет Петербург направит более 100 миллиардов рублей на реализацию мегапроектов

Среди них ШМСД и ВСМ «Санкт-Петербург — Москва» Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что на текущем этапе развития города мегапроекты являются ключевым приоритетом, открывая новые перспективы для города на многие десятилетия вперёд.
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