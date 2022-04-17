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Евгений Плющенко: «Если бы Семененко упал на тренировке, никто бы не знал об этом. Мы же не просто физкультурой занимаемся, это профессиональный спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигурист Евгений Семененко получит полноценный гонорар за участие в ледовом шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

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