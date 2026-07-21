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ФедералПресс

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За полгода свердловчане передали на СВО более 800 охотничьих ружей

За полгода свердловчане передали на СВО более 800 охотничьих ружей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ФедералПресс. За первое полугодие 2026 года жители Свердловской области при содействии Росгвардии передали на линию боевого соприкосновения более 800 охотничьих ружей 12-го калибра.

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