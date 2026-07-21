За полгода свердловчане передали на СВО более 800 охотничьих ружей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ФедералПресс. За первое полугодие 2026 года жители Свердловской области при содействии Росгвардии передали на линию боевого соприкосновения более 800 охотничьих ружей 12-го калибра.
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