Daily Moscow

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Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО

Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО

Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО. По словам главы польского ведомства, вуз был «частью великого проекта советского империализма», а Польше «удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации».

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