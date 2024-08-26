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Poejka

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Самая вкусная закуска: весь секрет в заправке. Салат из баклажанов

Самая вкусная закуска: весь секрет в заправке. Салат из баклажанов

Закуски из баклажанов популярны во многих кухнях мира. Например, есть Бабагануш. Это ближневосточная закуска из печёных баклажанов, в состав которой также входят тахини (кунжутная паста), лимон, чеснок и оливковое масло.

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