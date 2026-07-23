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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В хорошей компании ». Соболенко поделилась семейными фото из поездки в Беларусь

Первая ракетка мира Арина Соболенко выложила подборку фото с семьей. Ранее она совместно с First&Red открыла две новых грунтовых площадки на территории минского СДЮШОР «Смена», где тренировалась в детстве.

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