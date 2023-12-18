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В России одобрили лимит на банковские переводы без открытия счета

В России одобрили лимит на банковские переводы без открытия счета

В России одобрили введение лимита на размер банковских переводов граждан без открытия счета. РБК со ссылкой на решение правительственной комиссии по законопроектной деятельности сообщает, что поправки будут распространяться на тех граждан, кто прошел упрощенную идентификацию личности.

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