Депутат бундестага призвала выяснить стоимость визита Зеленского в Берлин

REUTERS/Lisi Niesner Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Бохманн подала запрос к правительству ФРГ с требованием подсчитать, во сколько немецким налогоплательщикам обошелся визит Владимира Зеленского в Берлин 11 октября.
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