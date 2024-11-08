Депутат бундестага призвала выяснить стоимость визита Зеленского в Берлин

REUTERS/Lisi Niesner Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Бохманн подала запрос к правительству ФРГ с требованием подсчитать, во сколько немецким налогоплательщикам обошелся визит Владимира Зеленского в Берлин 11 октября.