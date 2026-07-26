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Ведущие ИИ-компании за день потеряли $797 млрд капитализации

Ведущие ИИ-компании за день потеряли $797 млрд капитализации

Общую потерю в течение дня $797 млрд капитализации у семи ведущих американских компаний, занимающихся разработками в сфере так называемого искусственного интеллекта (ИИ), отметили финансовые эксперты, сообщило 23 июля Bloomberg.

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