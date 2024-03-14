Ирак увеличит экспорт нефти Багдад планирует построить новый морской нефтепровод для обеспечения экспорта нефти из своих южных портов.
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Ирак увеличит экспорт нефти Багдад планирует построить новый морской нефтепровод для обеспечения экспорта нефти из своих южных портов.
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