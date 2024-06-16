Не буди ссылку: пользователей хотят избавить от навязчивых рекомендаций в интернете

Работу рекомендательных систем (РС) предлагают наладить с учетом мнения и согласия пользователей. В Роскомнадзоре продолжают обсуждать законодательные требования к браузерам, маркетплейсам, видеосерверам, поисковикам на предмет защиты россиян от навязчивого контента, который осаждает пользователей даже при случайном открытии страниц.