Не буди ссылку: пользователей хотят избавить от навязчивых рекомендаций в интернете

Работу рекомендательных систем (РС) предлагают наладить с учетом мнения и согласия пользователей. В Роскомнадзоре продолжают обсуждать законодательные требования к браузерам, маркетплейсам, видеосерверам, поисковикам на предмет защиты россиян от навязчивого контента, который осаждает пользователей даже при случайном открытии страниц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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