Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

Коммунальщикам решили ограничить срок отключения горячей воды

Коммунальщикам решили ограничить срок отключения горячей воды

В России могут регламентировать сроки отключения горячей воды. О соответствующей инициативе пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии