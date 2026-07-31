Коммунальщикам решили ограничить срок отключения горячей воды

В России могут регламентировать сроки отключения горячей воды. О соответствующей инициативе пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.