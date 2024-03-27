Спецпредставитель генсека ООН: Африка должна быть среди постоянных членов Совбеза ООН

Африка обязательно должна присоединиться к постоянным членам Совета Безопасности ООН. Об этом в четверг, 28 марта, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантос Симао.
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