У ВСУ посыпался фронт на Артемовском направлении, карта боевых действий

Валерий Протасов

Пишу второй раз Непонятно, почему первое сообщение исчезло. Выражаю самое сердечное участие нашим ребятам. Помоги им Бог, дай побед и сохрани их жизни. Сердечно обнимаю всех наших ребят-участников боевых действий СВО. С Новым годом, дорогие братья!