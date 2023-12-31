31.12.2023 Фронтовая сводка по состоянию на утро 31 декабря: На Херсонском направлении российская армия с помощью авиации продолжает наносить удары ФАБ-ами по позициям ВСУ на обоих берегах Днепра.
У ВСУ посыпался фронт на Артемовском направлении, карта боевых действий
Комментарии
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Александр Долин
помоги господи нашим войнам в священной войне с аспидами бейте аспидов братья
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9 час.
Валерий Протасов
Пишу второй раз Непонятно, почему первое сообщение исчезло. Выражаю самое сердечное участие нашим ребятам. Помоги им Бог, дай побед и сохрани их жизни. Сердечно обнимаю всех наших ребят-участников боевых действий СВО. С Новым годом, дорогие братья!
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8 час.
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