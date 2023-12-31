Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mustafa Пахомов
    Львов нужно стереть и после посмотреть на их ебальники....ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА О...
  • Галина Дубровская
    ЧванимсяЧешские педерасты...
  • Галина Дубровская
    Ещё не фактчто точно их уничтожили , мы же вежливые , сначала предупредим , а потом посылаем, не война а кокле то вре...Чешские педерасты...

У ВСУ посыпался фронт на Артемовском направлении, карта боевых действий

У ВСУ посыпался фронт на Артемовском направлении, карта боевых действий

31.12.2023 Фронтовая сводка по состоянию на утро 31 декабря: На Херсонском направлении российская армия с помощью авиации продолжает наносить удары ФАБ-ами по позициям ВСУ на обоих берегах Днепра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Долин
помоги  господи  нашим  войнам  в  священной войне  с  аспидами бейте аспидов братья
Ответить
9 час.
Валерий Протасов
Пишу второй раз Непонятно, почему первое сообщение исчезло. Выражаю самое сердечное участие нашим ребятам. Помоги им Бог, дай побед и сохрани их жизни. Сердечно обнимаю всех наших ребят-участников боевых действий СВО. С Новым годом, дорогие братья!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх