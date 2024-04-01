Владимир Путин наградил руководителя тюменского ЗАГСа

Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя ЗАГСа Тюменского района Яркову Наталью. Такая информация указана в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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