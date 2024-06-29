Уж сколько раз твердили миру, что образ нынешней бандеровской Одессы — это результат того, что тысячи одесситов, участников Русской весны, находятся сейчас «на подвалах» или на маргинальном положении в глубоком подполье.
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