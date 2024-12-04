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Захарова анонсировала выход интервью Лаврова Карлсону через пару дней

Захарова анонсировала выход интервью Лаврова Карлсону через пару дней

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет через пару дней, оно получилось очень интересным, сообщила ТАСС официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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