Александр ШУСТОВ Озвученные 11 апреля Александром Лукашенко планы по массовому привлечению трудовых мигрантов из Пакистана в обозримой перспективе могут привести к миграционному кризису.
Белоруссии потенциально грозит пакистанский миграционный кризис
Комментарии
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Ингерман Ланская
Алё, совки!!! как лукашко то вас кинул... не получается у лукашки сасилизьм в отдельно забранной недо- стране... у путина - бабло-нефть-газ.... у пакистана - работничков...
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13 час.
В
Валерий
Если заварушка между Индией и Пакистаном продолжится то они там друг друга немного прорядят !!!
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8 час.
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