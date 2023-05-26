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МО РФ: подразделения ВДВ отражают все атаки ВСУ на южном фланге Артёмовского направления

МО РФ: подразделения ВДВ отражают все атаки ВСУ на южном фланге Артёмовского направления

Подразделения Воздушно-десантных войск РФ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артёмовского направления отражают все атаки украинских военных.

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