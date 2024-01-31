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Снукерист.ру

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Нил Робертсон показал отличную форму во второй день турнира German Masters 2024

Нил Робертсон показал отличную форму во второй день турнира German Masters 2024

Нил Робертсон порадовал своих фанатов, разгромив Джимми Робертсона, Джадд Трамп обыграл Мэтью Стивенса, Марк Аллен одержал победу над Луисом Хиткоутом, новичок Хэ Гуоцян нокаутировал Марка Уильямса, Аллистер Картер проиграл Пэну Исуну, а Чжан Анда уступил Тепчайе Ун-Ну во втором раунде на турнире German Masters 2024 в Берлине, сообщает WST.

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