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Вечерний Новосибирск

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Православный Женский день 4 мая 2025: открытки, гифки, стихи в День жён-мироносиц

День жен-мироносиц 4 мая 2025: смысл праздника Этот день посвящен женщинам, последовавшим за Христом, которые, несмотря на страх и опасность, остались верны ему до конца и первыми узнали о его Воскресении.

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