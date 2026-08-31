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Спорт Уик-Энд

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«Разве арбитр не видел, что игрок висел на Дивееве? А Нетфуллин опоздал и помешал Кондакову пробить. Это пенальти» - Геннадий Орлов

«Разве арбитр не видел, что игрок висел на Дивееве? А Нетфуллин опоздал и помешал Кондакову пробить. Это пенальти» - Геннадий Орлов

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

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