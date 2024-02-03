Архангельское лесничество отмечает 85-летие со дня образования

Третьего февраля 1939 года под руководством Архангельского управления сельского хозяйства был учрежден Архангельский городской лесхозСейчас это лесничество входит в состав регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса (ЛПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии