В Киргизии отменили шествие "Бессмерного полка" в целях безопасности

МВД Киргизии сообщило об отмене шествия "Бессмертного полка" в целях безопасности.Министерство внутренних дел Киргизии сообщило об отмене шествия "Бессмертного полка" в целях сохранения безопасности, как отметило ведомство.
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