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Казанда түләнмәгән штрафлары йөздән артып киткән машина йөртүченең машинасын алганнар

Казанда түләнмәгән штрафлары йөздән артып киткән машина йөртүченең машинасын алганнар

БМВ автомобиле белән идарә иткән ир-атның документларын тикшергәннән соң, аның исемендә штрафларны билгеләнгән вакытта түләмәү маддәсе буенча 117 административ материал булуы ачыкланган.

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