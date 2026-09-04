Казанда түләнмәгән штрафлары йөздән артып киткән машина йөртүченең машинасын алганнар

БМВ автомобиле белән идарә иткән ир-атның документларын тикшергәннән соң, аның исемендә штрафларны билгеләнгән вакытта түләмәү маддәсе буенча 117 административ материал булуы ачыкланган.
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