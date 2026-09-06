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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» лидировала в Бундеслиге 67 туров – рекордная серия прервалась после 0:0 с «Шальке»

«Бавария» сыграла вничью с «Шальке» (0:0) в 2-м туре чемпионата Германии. Таким образом, прервалось рекордное в истории Бундеслиги лидерство мюнхенцев на протяжении 67 туров.

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