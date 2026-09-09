Настя Каменских заболела из-за украинского языка: "Вылезла киста"

У Насти Каменской от украинского вылезла киста.Украинская певица Настя Каменских внезапно призналась, что от украинского языка она заболела.
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