Названы крупнейшие импортеры российской водки

По итогам прошлого года поставки названного горячительного составили в денежном выражении чуть менее 60 миллионов долларов, следует из материала «РИА Новости» со ссылкой на собственный анализ статистических данных.
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