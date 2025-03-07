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Глава МВД Башкирии Прядко покинул свой пост

Глава МВД Башкирии Прядко покинул свой пост

Глава МВД Башкирии Александр Прядко 7 марта рассказал, что подал рапорт с прошением об отставке.Глава МВД Башкирии Александр Прядко / Источник: © Пресс-служба главы РБ«Если честно, сказать слова прощания Башкирии пока не готов.

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