Глава МВД Башкирии Прядко покинул свой пост

Глава МВД Башкирии Александр Прядко 7 марта рассказал, что подал рапорт с прошением об отставке.Глава МВД Башкирии Александр Прядко / Источник: © Пресс-служба главы РБ«Если честно, сказать слова прощания Башкирии пока не готов.