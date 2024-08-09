Ситуация в Курской области: МО объявляет об ударах по ВСУ, жителей Рыльского района эвакуируют добровольно

За минувшие сутки произошло много значимых событий. Министерство обороны России заявило об ударах по украинским военным объектам в Суджанском и Кореневском районах Курской области, а также об авиаударах по резервам противника в Сумской области.
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