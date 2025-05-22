⚡️Отключение электроэнергии ⚡️ 22 мая c 09-00 до 17-00 в x. Малый Дубовский, все потребители.
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⚡️Отключение электроэнергии ⚡️ 22 мая c 09-00 до 17-00 в x. Малый Дубовский, все потребители.