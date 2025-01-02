В России захотели ограничить использование иностранных слов. Как сообщил председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, законопроект о защите русского языка рассмотрят в приоритетном порядке, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии