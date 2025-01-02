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В России захотели ограничить использование иностранных слов

В России захотели ограничить использование иностранных слов. Как сообщил председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, законопроект о защите русского языка рассмотрят в приоритетном порядке, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Валентина Л
Давно пора,  наши журналисты уже забыли  о Русском языке,  везде англицизм  и в телеке и в статьях .   Задолбали  своей образованностью.
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19 час.
Nik Nik
И ять вернуть не забудьте как  букву исторической кириллицы и глаголицы.
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18 час.

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