Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Условия мира от России

Условия мира от России

Кремль на переговорах с Трампом планирует обсуждать новые соглашения о безопасности, которые будут подразумевать "откат" НАТО на его восточных рубежах, пишет газета Financial Times со ссылкой на российские источники.

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Комментарии
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вячеслав костандов
До начала СВО Путиным было заявлены главные условия безопасности России: 1. отвод НАТО на позиции до 1997 года, то есть на территорию ФРГ, - осталеннная ГДР войсками СССР не допускала размещения на на ней войск НАТО. 2. Не допустимо размещение в странах Европы систем ПВО двойного назначения, - оборонительного и наступательного. 3. Передача третьим странам ядерного оружия.
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14 час.
СК
Сергей Ковалев
к сожалению человечество не готово сделать шаг к балансу интересов, оставаясь по-прежнему внутри баланса сил. джунгли, сэрррр!.. Трампу поручено собрать всех &quot;своих&quot; в кучу, плюс прихватить всякие канады, гренландии и что ещё под руку подвернется. суть проста - кукловодам необходима понятная кормовая база, внутри собственно гегемона выжить невозможно. точнее выжить можно, но жить будет плохо... т.о. &quot;изменение мiрового порядка&quot; читаем как по сути новый раздел мiра с сохраняющимся противостоянием именно сил. такова суть частного капитала, выросшего даже из имперских штанишек, доросшего до глобального уровня. и если это безобразие не остановить, то завтра весь этот мiрок будет одной единой компанией с одним единым руководством-собирателем ништяков и прочей ограниченной количественно и качественно рабочей толпой. плохая картинка, спору нет.
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13 час.
владимир рябченко
У грабителей и ограбленных может быть баланс интересов?
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5 час.

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