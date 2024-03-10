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Джокович о возвращении в Индиан-Уэллс: «Пять лет – довольно большой срок для теннисиста, но в то же время мой последний матч здесь в 2019-м был как будто вчера»

Джокович о возвращении в Индиан-Уэллс: «Пять лет – довольно большой срок для теннисиста, но в то же время мой последний матч здесь в 2019-м был как будто вчера»

Он не выступал в Калифорнии с 2019 года. «Пять лет – довольно большой срок для теннисиста, но в то же время мой последний матч здесь в 2019-м был как будто вчера.

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