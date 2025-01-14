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Новый год в Ялте

Новый год в Ялте

В преддверии нового года были споры проводить ли гастрономическую ярмарку на набережной в период проведения СВО.

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Комментарии
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А Кудасов
Лучше бы мазут разлитый собирали.
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