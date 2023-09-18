ОНИ ГОВОРИЛИ "СПАСИБО" И УМИРАЛИ: ВИНОВНИЦУ ГИБЕЛИ 14 ДЕТЕЙ ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

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ФОТО: PHOTO CONTRIBUTOR/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Наш суд — самый гуманный суд в мире. В этом убедились родственники детей, погибших по вине одной женщины.

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Комментарии
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Поль Меерсон
Почему этот мигрант выжил на зоне?
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2 час.
Nikita Kopitov
А почему б не учитывать(хотя б в делах о гибели детей) при решении вопросов об УДО, мнение потерпевшей стороны
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49 мин.
Андрей Саввин
&quot;47 детей в сопровождении четырёх взрослых отправились в водный поход&quot;... А не мало ли взрослых на такую ораву малолеток? По меньшей мере один взрослый на пятерых должен был быть, учитывая, что это не краткая пешая прогулка вокруг базы. Там должно было быть 10 взрослых. Как всегда разгильдяйство и &quot;Мы так видим&quot;.
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19 мин.

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