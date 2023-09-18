ОНИ ГОВОРИЛИ "СПАСИБО" И УМИРАЛИ: ВИНОВНИЦУ ГИБЕЛИ 14 ДЕТЕЙ ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

Андрей Саввин

"47 детей в сопровождении четырёх взрослых отправились в водный поход"... А не мало ли взрослых на такую ораву малолеток? По меньшей мере один взрослый на пятерых должен был быть, учитывая, что это не краткая пешая прогулка вокруг базы. Там должно было быть 10 взрослых. Как всегда разгильдяйство и "Мы так видим".