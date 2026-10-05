Печать кожи прямо на пациенте: какие новинки супертеха представили на «Биопроме»

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября, ФедералПресс. Робот, способный буквально «печатать» новую кожу на поврежденном участке тела, первый российский анализатор состава мочевых камней и МРТ-совместимый кардиостимулятор являются медицинскими разработками, которые представили на международном форуме «Биопром-2026» в Геленджике.
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