Печать кожи прямо на пациенте: какие новинки супертеха представили на «Биопроме»

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября, ФедералПресс. Робот, способный буквально «печатать» новую кожу на поврежденном участке тела, первый российский анализатор состава мочевых камней и МРТ-совместимый кардиостимулятор являются медицинскими разработками, которые представили на международном форуме «Биопром-2026» в Геленджике.